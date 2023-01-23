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19:13 23.01.2023

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

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САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

Прокурор САП не згоден із рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", підозрюваному в заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн, повідомляє пресслужба САП.

"Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Незастосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що з огляду на це прокурор після ознайомлення з повним текстом рішення суду оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок відмовив прокурору в обранні ексглаві НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.

Раніше, минулого тижня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.

 

Теги: #підозрюваний #оскарження #сап

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