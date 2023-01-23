Суд відмовив в арешті ексглави "Нафтогазу" Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок увечері.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Коболєва залишити без задоволення… Постанова може бути оскаржена в апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з моменту оголошення", - заявив суддя.

Як повідомлялося, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України минулого тижня повідомили про підозру ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем при забезпеченні собі премії за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з 2 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.