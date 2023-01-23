НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових

Викладена у ЗМІ інформація про можливі зловживання Міноборони під час закупівлі продуктів харчування для військових відома НАБУ та САП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, повідомляється у телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Враховуючи резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони під час закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ та CАП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до публікації у ЗМІ", - йдеться у повідомленні НАБУ в понеділок.

За даними НАБУ, зокрема, слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн.

"Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування продовжується. Інші деталі становлять таємницю слідства", - уточнюється у повідомленні.