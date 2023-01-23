Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про намір російських загарбників закрити лікарні на тимчасово окупованих територіях.
"Щодо закриття лікарень, на жаль, ця інформація підтверджується. Особисто я маю інформацію про закриття семи медичних закладів. Вони (російські окупанти - ІФ-У) будуть переводити або перепрофілювати їх у військові госпіталі. Переводити їх будуть переважно до Новотроїцька, Генічеська", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.
Крім того, Соболевський зазначив, що, за останньою інформацією, російські загарбники намагаються перевести всі державні та комунальні заклади області у 15-кілометрову зону від Дніпра.
Він також наголосив, що гуманітарна ситуація на окупованих територіях суттєво погіршується, водночас посилюється "агітація" за отримання місцевими жителями паспортів Російської Федерації з подальшим виїздом до країни-агресора.