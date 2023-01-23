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14:30 23.01.2023

Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

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Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про намір російських загарбників закрити лікарні на тимчасово окупованих територіях.

"Щодо закриття лікарень, на жаль, ця інформація підтверджується. Особисто я маю інформацію про закриття семи медичних закладів. Вони (російські окупанти - ІФ-У) будуть переводити або перепрофілювати їх у військові госпіталі. Переводити їх будуть переважно до Новотроїцька, Генічеська", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

Крім того, Соболевський зазначив, що, за останньою інформацією, російські загарбники намагаються перевести всі державні та комунальні заклади області у 15-кілометрову зону від Дніпра.

Він також наголосив, що гуманітарна ситуація на окупованих територіях суттєво погіршується, водночас посилюється "агітація" за отримання місцевими жителями паспортів Російської Федерації з подальшим виїздом до країни-агресора.

Теги: #окупація #лікарні #херсонська_область

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