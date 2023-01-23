Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

За рішенням суду заарештовано два літаки АН-148, які належать підсанкційному російському акціонерному товариству, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на два літаки АН-148, що належать російському акціонерному товариству. Згідно з рішенням РНБО України, до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне підприємство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу запроваджених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українською компанією, яка використовувала їх у своїй господарській діяльності.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані. Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - зазначається у повідомленні.

За інформацією прокуратури, вартість літаків становить майже 10 млн євро.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності здійснює Головне слідче управління СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).