Події

10:36 23.01.2023

На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

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На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

На порядку денному зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи є кілька значущих для України резолюцій, повідомила народний депутат, член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"У фокусі – чотири важливі для України резолюції: "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України" – найбільший документ сесії, який буде ухвалено за підсумками дебатів за терміновою процедурою", – написала Кравчук у фейсбуці.

За її словами, на сесії ПАРЄ також планують розглянути резолюції "Саміт Ради Європи у Рейк'явіку: Об'єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами", "Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом", "Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище". Вона зазначила, що під час обговорення резолюції "Саміт Ради Європи в Рейк'явіку…" буде окреслено теми зустрічі лідерів країн-членів Ради Європи у травні.

"Розглянемо також і кадрові питання: члени української делегації зможуть бути представлені у керівництві комітетів", - розповіла народний депутат.

Зимова сесія ПАРЄ відкривається в понеділок у Страсбурзі (Франція).

Теги: #україна #парє

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