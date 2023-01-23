Очільники МЗС країн ЄС обговорять допомогу Україні, ситуацію в Сахелі та на Близькому Сході, стан справ в Ірані

Основними темами Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі стануть події в Україні, становище у зоні Сахелі та прибережних країнах Західної Африки, європейські міністри також зустрінуться з главою уряду Палестини, повідомив журналістам високопосадовець ЄС.

Крім того, у розділі актуальних міжнародних подій глави МЗС країн ЄС обговорять Вірменію, Афганістан, Венесуелу, Іран, Чорногорію та Ефіопію.

За словами європейського функціонера, одним із завдань Ради ЄС буде узгодження чергового пакета військової допомоги Євросоюзу Україні.

"Високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель – ІФ-У) спробує досягти згоди стосовно нових пропозицій щодо військової підтримки України засобами сьомого пакета допомоги українським збройним силам за рахунок Європейського фонду миру", - сказав співрозмовник представникам ЗМІ.

Він зазначив, що йдеться про схвалення пакета 500 млн євро.

Крім того, буде розглянуто додаткові 45 млн євро для підготовки українських військовослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС.

Джерело повідомило, що міністри обговорять підтримку Києва Євросоюзом та взаємодію з міжнародною спільнотою з управління наслідками конфлікту.

При цьому він зазначив, що глави МЗС поки що не обговорюватимуть чергові санкції проти Росії. Нагадавши, що вже застосовують дев'ять пакетів санкцій, він пояснив, що зараз ЄС концентрує увагу "на їх правильному застосуванні та на боротьбі проти обходу цих санкцій усюди у світі".

Він також пояснив, що ідея конфіскації російських авуарів, заморожених на Заході, для направлення на відновлення України потребує глибокого юридичного опрацювання. "Що стосується заморожених авуарів і того, чи можна їх використовувати, зараз тривають юридичні обговорення. Є багато пов'язаних із цим юридичних проблем", - сказав чиновник.

Щодо другого питання основного порядку денного, джерело заявило, що "Євросоюз продовжує розцінювати Сахель як першочергову політичну мету, як важливий регіон" Африки, в якому вже упродовж деякого часу погіршується ситуація. Тероризм із центральної частини Сахелі поступово поширюється на прибережні країни Західної Африки, такі як Кот-д'Івуар, Гана, Того, Бенін. Ці країни усвідомлюють загрозу та розраховують на співпрацю з Євросоюзом.

За словами європейського чиновника, у регіоні є й інші проблеми, серед яких він назвав присутність групи "Вагнер". На його думку, з нею пов'язана загроза місцевому населенню та відповідним державам.

Перед зустріччю з прем'єр-міністром Палестини Мухаммадом Штайє, якого супроводжуватиме міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі, глави МЗС держав-членів обміняються думками щодо близькосхідної політики ЄС. У ході зустрічі вони обговорюватимуть з палестинською стороною різні питання, зокрема пріоритети партнерства, ситуацію в Палестині, бачення нового уряду Ізраїлю близькосхідного мирного процесу, можливості внутрішньопалестинського діалогу.

Іран, повідомив функціонер ЄС, обговорюватиметься з трьох аспектів. По-перше, репресії влади проти демонстрантів, які виступають на захист прав людини та основних свобод. Джерело нагадує, що у зв'язку з цим ЄС запровадив уже три пакети санкцій щодо Ірану. "І ми обмірковуватимемо застосування додаткових санкцій до Ірану", - сказав він.

"Другий аспект, - продовжив чиновник, - це військова співпраця між Іраном та Росією, яка викликає велике занепокоєння". По-третє, Рада ЄС звернеться до теми Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Щодо відносин між Вірменією та Азербайджаном, дипломати ЄС, за словами джерела, старанно працюють з обома країнами для врегулювання ситуації. "Ми із занепокоєнням стежимо за обстановкою в Лачинському коридорі (пов'язує Нагірний Карабах та Вірменію – ІФ-У) і сподіваємося, що у понеділок міністри вирішать розгорнути місію Європейського союзу у Вірменії, яка працюватиме задля стабільності у всьому регіоні", - сказав високопоставлений представник Європейського Союзу.