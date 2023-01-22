Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме, якщо Польща передасть Україні свої танки Leopard 2 німецького виробництва, повідомляє портал DW, цитуючи слова міністра в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

"На даний момент питання не ставилося, але якби нас запитали, ми не стали б заважати", - відповіла Бербок на запитання, що буде, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини.

"Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо зробити так, щоб життя людей було врятовано, а територію України звільнено", - зазначила голова МЗС.