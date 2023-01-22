Події

21:56 22.01.2023

Суспільство отримає інформацію, а держава зробить необхідні кроки

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Суспільство отримає інформацію, а держава зробить необхідні кроки

Президент України Володимир Зеленський анонсував "відповідні рішення" на наступному тижні у зв'язку з повідомленнями про корупцію у низці міністерств та відомств.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості", - сказав він у відеозверненні у неділю.

Звичайно, сказав Зеленський, "зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах".

"І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо", - повідомив він.

За його словами, "у кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки".

"І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. Я дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість! Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину!"– сказав президент.

"Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #корупція #міністерство

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