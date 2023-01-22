Події

21:07 22.01.2023

Швидкість завершення війни залежить від міцності України всередині та допомоги партнерів – Зеленський

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Швидкість завершення війни залежить від міцності всередині України та міцності партнерів, сказав президент України Володимир Зеленський у неділю під час його зустрічі та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави. "Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо. Все це зробимо як міцна цивілізована держава. Майбутня держава – член Євросоюзу. Майбутня незалежна держава, яку бачитимуть наші партнери у своєму колі в НАТО", – заявив він.

"Ми, ваші друзі, допоможемо вам якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році. Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив Джонсон.

За його словами, для завершення війни насамперед потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю. "Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки "Челенджер", і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну", – сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Президент України зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який слід берегти. "Люди не просто важливі, а найважливіші", - сказав він. Відповідаючи на питання поповнення особового складу української армії, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. "Бо це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальним", – наголосив Зеленський. Президент зазначив, що не може розкрити подробиці мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їхньою реалізацією за своїми напрямами. Щодо студентів, то, на думку Володимира Зеленського, молоді люди, які навчаються, можуть допомогти з тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру. "Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію", – зазначив глава держави.

 

 

 

Теги: #війна #завершення

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