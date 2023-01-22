Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов разом делегацією військових із США відвідали м.Ізюм Харківської області для ознайомлення з ситуацією безпеки в регіоні.

"Разом із генералом армії США Кітом Келлогом і делегацією американських військових і військових експертів відвідали сьогодні звільнений від окупантів Ізюм", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в неділю.

"На місці обговорили питання подальшого відновлення Ізюму, безпекової ситуації та гуманітарної ситуації в регіоні. Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері", - повідомив голова обласної військової адміністрації.

"Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів у Харківській області", - наголосив Синєгубов.