В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

Помірно прохолодна погода очікується в Україні найближчої доби, в деяких регіонах місцями можливий туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 23 січня, в Україні без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень у західних областях 0-5° тепла, вдень у Закарпатті 7-12°; на решті територій від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 23 січня найвища температура вдень (9,0°) була в 1899 році, найнижча вночі (-26,0°) в 1942 році.

У вівторок, 24 січня, в Україні без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7°, у східних областях до 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Закарпатті та Криму 3-8° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.