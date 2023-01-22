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12:00 22.01.2023

Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

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Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 22 січня 2023 року понад 1373 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинули та понад 914 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 438, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 85, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській-63.

20 січня через обстріл ворогом м.Херсон зазнав поранення 14-річний хлопчик.

20 січня в с. Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець.

21 січня внаслідок обстрілу окупантами м. Вовчанська Харківської області постраждала 7-річна дівчинка.

21 січня на дорозі біля с.Любомирівка Миколаївської області вибухнув на міні цивільний автомобіль. Сім'я, яка в ньому була разом з немовлям, дістала поранень.

21 січня внаслідок обстрілу військами РФ с. Студенець Сумської області поранено 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 з них зруйновані повністю.

 

Теги: #діти #війна #прокурора

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