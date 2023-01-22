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11:59 22.01.2023

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування образу героя-жертви, який бореться з корумпованою російською владою - ISW

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Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування образу героя-жертви, який бореться з корумпованою російською владою - ISW

Засновник і керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування свого образу як героя-жертви, який бореться з корумпованою владою, повідомляє йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 січня.

"Особиста пресслужба Пригожина 21 січня поширила лист сім'ї загиблого бійця ПВК "Вагнер", в якому "байдужі" місцеві чиновники, які не допомагали з похованням сина, протиставлялися Пригожину, який дослухається до їхніх звернень. У листі Пригожин згадується як "єдина людина, якій небайдужа доля "захисника Росії" і його сім'ї", - йдеться в звіті.

У ньому наголошується, що Пригожин також відповів на повідомлення про те, що мерія Камишловського району Свердловської області відмовила бійцеві групи Вагнера в похороні з почестями, заявивши, що "ми", ймовірно, проявляючи солідарність з "простою людиною", "розберемося з цією мерзотою" і "потягнемо їхніх дітей за ніздрі" для участі у війні в Україні.

Аналітики Інституту переконані, що подібні заяви привели Пригожина до розбіжностей з непопулярними російськими чиновниками, які діють за правилами, відмінними від правил більшості росіян, і підвищили його привабливість як "героя" безгласних.

"Вони також підтримують кампанію Пригожина з отримання юридичного визнання - переважно у формі визнання і похоронних почестей для солдатів ПВК "Вагнер", оскільки приватні військові компанії залишаються незаконними в Росії", - наголошують у ISW.

Там повідомляють, що Пригожин одночасно нарощує "свою внутрішню силову базу і репутацію значимого міжнародного актора в рамках зусиль, які ще більше підживлюють його інформаційні операції проти російського уряду".

В Інституті також повідомляють, що зусилля української армії з оборони Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на те, що саме місто не має ані оперативного, ані стратегічного значення.

"Сам по собі Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко і легко, вони могли б сподіватися на розширення наступу таким чином, що Україна мала б поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - переконані в ISW.

Крім того, аналітики повідомили, що американська розвідка оцінює загальні втрати РФ у війні в Україні у 188 тис. осіб, зокрема близько 47 тис. убитих із початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну (Генштаб ЗСУ станом на 21 січня повідомляв про 120 160 загиблих окупантів – ІФ-У).

"Історичне співвідношення поранених і вбитих на війні становить 3:1, що свідчить про те, що російські втрати на Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В'єтнамській війні. Національний архів США підрахував, що загальна кількість загиблих у боях США у В'єтнамі становить приблизно 58 000 за вісім років бойових дій. За дев'ять років війни в Афганістані радянські війська втратили 15 тис. життів - поріг, який, за оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Росія у цій війні подолала у травні 2022 року після всього лише трьох місяців бойових дій", - уточнюється у звіті.

А стосовно ситуації на полі бою, то в інституті повідомляють, що російські окупанти продовжуються намагатися наступати в районі Бахмута.

Водночас українська армія, за даними ISW, успішно відбила атаки загарбників на декількох напрямках.

Аналітики також додають, що т.зв. російські воєнкори скаржаться на те, що російські збройні сили продовжують покладатися на стільникові телефони і незахищені цивільні технології для виконання основних військових функцій, що є серйозним порушенням оперативної безпеки.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-21-2023

Теги: #вагнер #пригожин #isw

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