У Міноборони готують матеріали в СБУ для проведення розслідування поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період

Міноборони України готують матеріали в СБУ для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих даних, які несуть загрозу інтересам оборони в особливий період.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману", – йдеться в коментарі на сайті міністерства.

В інформації наголошується, що міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", – йдеться в коментарі.

У відомстві зазначили, що більш детальна інформація з цього приводу буде оприлюднена за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Як повідомлялося, 21 січня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки і затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять з посади, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.