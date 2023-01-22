Події

11:17 22.01.2023

У Міноборони готують матеріали в СБУ для проведення розслідування поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період

1 хв читати
У Міноборони готують матеріали в СБУ для проведення розслідування поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період

Міноборони України готують матеріали в СБУ для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих даних, які несуть загрозу інтересам оборони в особливий період.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману", – йдеться в коментарі на сайті міністерства.

В інформації наголошується, що міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", – йдеться в коментарі.

У відомстві зазначили, що більш детальна інформація з цього приводу буде оприлюднена за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Як повідомлялося, 21 січня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки і затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять з посади, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

 

Теги: #міноборони #розслідування #зловживання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 21.01.2023
Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

08:04 21.01.2023
На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

20:24 19.01.2023
Нардеп Юрчишин повідомив, що ОГП після його звернення відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

Нардеп Юрчишин повідомив, що ОГП після його звернення відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

15:16 18.01.2023
Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

13:53 18.01.2023
Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

17:09 17.01.2023
Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

11:45 17.01.2023
Новим главою Міноборони ФРН стане глава МВС Нижньої Саксонії Пісторіус - ЗМІ

Новим главою Міноборони ФРН стане глава МВС Нижньої Саксонії Пісторіус - ЗМІ

21:34 16.01.2023
САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

ОСТАННЄ

Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування образу героя-жертви, який бореться з корумпованою російською владою - ISW

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

Туреччина відмінила візит міністра оборони Швеції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА