Події

08:53 22.01.2023

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

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На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну, Ветеринарне та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні будівлі. У сел. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Кам'янці на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків (49 та 50 років). Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #міни

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