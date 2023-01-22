Події

08:43 22.01.2023

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

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За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу українські військові ліквідували 600 одиниць особового складу армії російських окупантів, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 одиниць автомобільної техніки та один БПЛА.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 120760 (+600) осіб ліквідовано, танків - 3145 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од, артилерійських систем – 2144 (+9) од, РСЗВ – 445 (+2) од., засоби ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі /катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од., спеціальна техніка – 193 (+0)", – йдеться в інформації на сторінці Генштабу в фейсбуці в неділю.

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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