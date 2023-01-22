Події

07:49 22.01.2023

Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

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Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

У ніч проти неділі російські окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі за ніч обстріляли район важкою артилерією. Під прицілом – Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали", – написав він у телеграм-каналі.

Резніченко наголосив, що найбільше дісталося самому Марганцю. "Там понівечено ліцей, промислове підприємство, насосну станцію водоканалу, адміністративну будівлю", – уточнив він.

Крім того, у сусідньому із Марганцем селі снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі сімей залишилися без світла. Аварійні бригади вже розпочали роботу.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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