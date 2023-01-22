ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

Минулої доби ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Українські військові завдали 17 ударів по скупченню противника та техніки, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині", - йдеться у зведенні на сторінці Генштабу в Фейсбуці.

Наголошується, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на авдіївському та лиманському напрямках. "Продовжують спроби наступу на бахмутському напрямку, збільшують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються", – йдеться у зведенні.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 райони зосередження загарбників.