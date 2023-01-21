Події

20:09 21.01.2023

У Харківській області триває розмінування деокупованих територій: за три тижні відновлено електропостачання 8,5 тис. користувачів

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У Харківській області до розмінування деокупованих територій разом із групами розмінування Збройних сил України було залучено розрахунок дистанційно керованої системи розмінування "Bozena-5" однієї з військових частин Командування Сил підтримки ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Лише протягом трьох тижнів, завдяки злагодженій роботі розрахунку даного зразка інженерного озброєння, відновлено електропостачання для понад 8,5 тисяч споживачів, зокрема, населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "Bozena-5" – дистанційно керована система розмінування словацького виробництва, якою можна дистанційно керувати з відстані до 5000 м. Призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу зі швидкістю до 9 км/год.

 

 

 

Теги: #харківська_область #розмінування

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