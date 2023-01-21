СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Деснянському районі Києва

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Деснянського району Києва, зокрема, в Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

"СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, військовою службою правопорядку в ЗСУ та Національною гвардією", - повідомила пресслужба СБУ в суботу.

Мета - посилення контрдиверсійного захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

У спецслужбі зазначили, що можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Крім того, буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - йдеться в повідомленні.