У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

У Міністерстві оборони Чехії спростували інформацію про передання українській стороні важких основних бойових танків німецького виробництва "Леопард", які їм надходять замість вже раніше відправлених в Україну танків радянського виробництва.

"Ніхто не просив і не пропонував Чехії постачати танки "Леопард" Україні. Це неправдива інформація. Домовленості на поставку танків для Чехії залишаються в силі", - повідомляється в Twitter чеського оборонного відомства.

Раніше видання FAZ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомило, що Словаччина і Чехія підтримали ідею поставок в Україну танків "Leopard 2", які їм надходять замість вже переданих Україні радянських.

Як зазначає видання, і Словаччина, і Чехія вже поставили до Києва десятки власних бойових танків радянської розробки, а передані радянські танки повинні були бути замінені в меншій кількості на відремонтовані Leopard 2A4. Перші танки вже були поставлені в Прагу і Братиславу в грудні, також почалася підготовка екіпажів. "Чехія і Словаччина пропонують поки що відмовитися від цих німецьких поставок і передати танки, що призначалися для їхніх армій, Україні", - повідомило видання, уточнивши, що загалом йдеться про майже 30 танків Leopard.