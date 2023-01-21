Події

12:33 21.01.2023

У Чорному морі перебуває 5 носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

1 хв читати
У Чорному морі перебуває 5 носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

11 кораблів російських окупантів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 36 ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook в суботу.

В Азовському морі окупанти також продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

"У Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - повідомили у ВМС ЗСУ.

По окупованій Керч-Єнікальській протоці за добу пройшло в бік Азовського моря 35 суден, з них 15 з протоки Босфор, а в бік Чорного моря – 36 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Теги: #море #ракети #калібр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 19.01.2023
На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

21:25 18.01.2023
Подоляк: Настав час для передання Україні далекобійних ракет ATACMS

Подоляк: Настав час для передання Україні далекобійних ракет ATACMS

16:36 16.01.2023
Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

12:50 15.01.2023
Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

18:20 14.01.2023
У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

14:49 14.01.2023
Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

11:58 14.01.2023
У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

11:24 14.01.2023
Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

11:20 14.01.2023
Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

15:28 12.01.2023
У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: Це була битва, в якій сучасні українці знайшли нашу одвічну фортецю

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

Зеленський та Ердоган висловилися за продовження зернової угоди та розширення її на інші порти України

Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Херсонській області на російській міні підірвався електрик

У Львівській області 83 населених пункти повністю або частково залишилися без світла через негоду

Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

Окупанти 166 разів обстріляли Запорізьку область за добу, в Гуляйполі загинула жінка, в Оріхові поранені двоє

Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС зменшило обсяги виробництва під час споживання на рівні 20 січня - "Укренерго"

Військові дії на Донбасі зайшли в глухий кут після заняття окупантами Соледара - британська розвідка

Процесія з тілами загиблих в авіакатастрофі в Броварах рушила в бік Українського дому

РФ розгорнула ППО в Москві, щоб підкреслити небезпеку війни для російської громадськості - ISW

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, є загиблі та поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА