У Чорному морі перебуває 5 носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

11 кораблів російських окупантів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 36 ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook в суботу.

В Азовському морі окупанти також продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

"У Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - повідомили у ВМС ЗСУ.

По окупованій Керч-Єнікальській протоці за добу пройшло в бік Азовського моря 35 суден, з них 15 з протоки Босфор, а в бік Чорного моря – 36 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.