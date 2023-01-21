Події

11:55 21.01.2023

Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС зменшило обсяги виробництва під час споживання на рівні 20 січня - "Укренерго"

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Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС зменшило обсяги виробництва під час споживання на рівні 20 січня - "Укренерго"

Споживання електроенергії в суботу, 21 січня, залишається на рівні п'ятниці, 20 січня, але водночас виведений в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

"Дефіцит потужності залишається суттєвим", - йдеться в щоденному оновленні НЕК у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням через зменшення загального виробництва електроенергії всім обленерго, як і раніше, доведено ліміти споживання на всю добу, у разі перевищення яких застосовуються аварійні відключення.

Крім того, в "Укренерго" зазначили, що в прифронтових районах Донбасу є пошкодження в її мережах.

Як повідомлялося з посиланням на операторів системи розподілу, "Укренерго" на 21 січня знизило денні ліміти у низці областей на 2,6-13,9%, суттєво підвищило нічні ліміти в Івано-Франківській та Одеській областях.

Теги: #енергетика #дефіцит #тес

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