Військові дії на Донбасі зайшли в глухий кут після заняття окупантами Соледара - британська розвідка

Можливість локального наступу російських окупантів у районі м. Бахмут Донецької області зберігається, проте ситуація за підсумками запеклих боїв на сході України зайшла в глухий кут, повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"В останні дні найзапекліші бої велися в трьох секторах. На північному сході, неподалік Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки. У районі Донецької області, в Бахмутському секторі, російські сили і проксі-сили "Вагнера", ймовірно, перегруповуються в місті Соледар після його захоплення раніше на тижні. На півдні, в Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій", - йдеться у зведенні.

"Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реальна можливість локального наступу росіян навколо Бахмута", - резюмується в звіті британської розвідки.