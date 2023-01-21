Події

11:36 21.01.2023

Процесія з тілами загиблих в авіакатастрофі в Броварах рушила в бік Українського дому

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Процесія з тілами загиблих в авіакатастрофі в Броварах рушила в бік Українського дому

Траурна процесія з тілами загиблих під час аварії вертольота в м.Бровари Київської області рушила від будівлі Міністерства внутрішніх справ України в бік Українського дому на Європейській площі в центрі Києва.

Як повідомлялося в ефірі національного телемарафону, маршрут пролягатиме, зокрема, вулицями Пилипа Орлика та Грушевського. Низка вулиць у центрі Києва у зв'язку з цим вже перекрита.

У процесії беруть участь колеги, родичі та знайомі загиблих. В Українському домі пройде церемонія прощання.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився вертоліт ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинуло 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті і п'ять осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Теги: #мвс #прощання

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