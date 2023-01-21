Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, є загиблі та поранені

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, загинула одна людина, ще четверо поранено, зокрема, дитину, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти", сказано в телеграм-каналі.

За словами Синєгубова, найбільше від обстрілу постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. У суботу вранці ворожий снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, а поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

Крім того, у п'ятницю у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.

У с. Ківшарівка Куп'янського району також поранено цивільного чоловіка 27 років. Стан середній.