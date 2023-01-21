Розвідка США підтвердила посилення протистояння між ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ

Американська розвідка підтвердила висновки вчених Інституту вивчення війни (ISW) про те, що між Міністерством оборони РФ та ПВК "Вагнер" посилюється протистояння.

"Координатор національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що між фінансистом групи Вагнера Євгеном Пригожиним і чиновниками Міноборони Росії формується розкол у результаті суперництва між звичайними російськими силами і найманцями Вагнера в Україні", - йдеться у звіті.

Зазначається, що ПВК "Вагнер" стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами з його 50-тисячним угрупуванням в Україні, що складається із 40 тис. засуджених та 10 тис. контрактників.

ISW продовжує спостерігати за розвитком конфлікту угруповання "Вагнер" та Міноборони Росії в інформаційному просторі. Водночас, російське оборонне відомство продовжує свідомо уникати прямого визнання участі військ ПВК "Вагнер", зокрема у заявленому захопленні Кліщіївки Донецької області 19 січня.

Західні аналітики зазначили, що, незважаючи на внутрішній конфлікт, ПВК "Вагнер" продовжує покладатися на Міноборони Росії у використанні військових засобів на передовій.

"Хоча військовослужбовці Вагнера можуть реально керувати цими системами незалежно, вони, ймовірно, продовжують покладатися на МО у питаннях матеріально-технічної підтримки та технічного обслуговування", - повідомляється у звіті.