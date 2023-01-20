Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: Це була битва, в якій сучасні українці знайшли нашу одвічну фортецю

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту подякував усім, хто вижив, за стійкість, та вшанував пам'ять загиблих.

"Сьогодні – День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найважчих і найпринциповіших битв для України. Це була битва, в якій сучасні українці знайшли в собі нашу одвічну фортецю. Те, що вберегло Україну, те, що виявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він подякував кожному, хто тоді витримав.

"Я дякую всім, хто тоді допомагав. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну після 24 лютого, після 2014 року та за всіх часів, коли наш народ захищав себе!" - сказав президент.