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11:21 20.01.2024

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

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Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту закликав пам'ятати кожного героя, який бореться за державу.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам'ятаємо кожного, хто бореться заради держави!", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу вранці.

 

Теги: #память #донецький_аеропорт

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