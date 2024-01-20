Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту закликав пам'ятати кожного героя, який бореться за державу.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам'ятаємо кожного, хто бореться заради держави!", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу вранці.