У День пам'яті захисників Донецького аеропорту Залужний подякував кожному, хто там бився

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День пам'яті захисників Донецького аеропорту вшанував пам'ять загиблих героїв і подякував кожному, "хто боровся в ДАПі".

"Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світу відвагу, мужність і незламність українців. Назавжди в нашій пам'яті закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон"", - написав Залужний у телеграм-каналі в суботу.

"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям", - наголосив головнокомандувач.