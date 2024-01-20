Події

13:56 20.01.2024

У День пам'яті захисників Донецького аеропорту Залужний подякував кожному, хто там бився

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У День пам'яті захисників Донецького аеропорту Залужний подякував кожному, хто там бився

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День пам'яті захисників Донецького аеропорту вшанував пам'ять загиблих героїв і подякував кожному, "хто боровся в ДАПі".

"Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світу відвагу, мужність і незламність українців. Назавжди в нашій пам'яті закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон"", - написав Залужний у телеграм-каналі в суботу.

"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям", - наголосив головнокомандувач.

 

Теги: #зсу #донецький_аеропорт

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