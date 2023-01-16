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18:38 16.01.2023

Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

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Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що з минулого року Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, оскільки саме цього дня завершилася оборона.

"Уже майже рік нашого протистояння російському повномасштабному вторгненню доводить, що сила духу українців сильніша російської зброї. А до цього було таке саме героїчне протистояння захисників України російським окупантам та їхнім найманцям в Донецькому аеропорту імені Прокоф'єва", - написала вона у телеграм-каналі.

Маляр нагадала, що бої за аеродром розпочалися у травні 2014 року і тривали 242 дні, 20 січня 2015 року оборона аеропорту завершилася. 21 січня 2015 року сили АТО розпочали вихід із ДАП через руйнування об'єкта.

"Зважаючи на хронологію подій тих днів, міністром оборони та головнокомандувачем Збройних сил України рік тому у січні 2022 року було ухвалено рішення про встановлення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту та відзначення його щороку саме 20 січня - у день, коли завершилася оборона, а Україна водночас втратила у ДАП найбільше своїх синів", - наголосила вона.

 

Теги: #міноборони #донецький_аеропорт

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