День захисників Донецького аеропорту в Міноборони відзначатимуть 20 січня

Міністр оборони України та головнокомандувач Збройних сил України підписали у четвер спільний наказ "Про День вшанування захисників Донецького аеропорту", згідно з яким у системі українського оборонного відомства його відзначатимуть 20 січня, повідомляється на сайті Міноборони.

"Встановити у системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначатимуть щороку 20 січня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, щорічно протягом січня організовуватимуть і проводитимуть низку урочистих і пам’ятних заходів, присвячених Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, заходи з вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах, бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшанування його захисників.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту відзначається в Україні щороку 16 січня з ініціативи захисників аеропорту. Захист аеропорту тривав 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.