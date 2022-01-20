Події

19:58 20.01.2022

День захисників Донецького аеропорту в Міноборони відзначатимуть 20 січня

1 хв читати
День захисників Донецького аеропорту в Міноборони відзначатимуть 20 січня

Міністр оборони України та головнокомандувач Збройних сил України підписали у четвер спільний наказ "Про День вшанування захисників Донецького аеропорту", згідно з яким у системі українського оборонного відомства його відзначатимуть 20 січня, повідомляється на сайті Міноборони.

"Встановити у системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначатимуть щороку 20 січня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, щорічно протягом січня організовуватимуть і проводитимуть низку урочистих і пам’ятних заходів, присвячених Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, заходи з вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах, бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшанування його захисників.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту відзначається в Україні щороку 16 січня з ініціативи захисників аеропорту. Захист аеропорту тривав 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Теги: #донецький_аеропорт #міноборони
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 20.01.2022
Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

10:47 20.01.2022
Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України

21:21 18.01.2022
В Україну прибули протитанкові засоби з Великої Британії для ЗС України

В Україну прибули протитанкові засоби з Великої Британії для ЗС України

19:52 18.01.2022
Міністр оборони ФРН вважає Росію агресором

Міністр оборони ФРН вважає Росію агресором

13:34 18.01.2022
В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

07:26 18.01.2022
Жодна можливість підготовки українських сил у Словаччині зі США не обговорювалася - словацьке Міноборони

Жодна можливість підготовки українських сил у Словаччині зі США не обговорювалася - словацьке Міноборони

21:07 17.01.2022
Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

13:42 15.01.2022
В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

07:56 15.01.2022
Міноборони України з 1 січня підвищило зарплати льотчикам ЗС України

Міноборони України з 1 січня підвищило зарплати льотчикам ЗС України

13:33 14.01.2022
Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

Поліція завершила перевірку інформації про нібито мінування Офісу президента, вона не підтвердилася

Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

ОСТАННЄ

Українські страховики розпочали реалізацію електронних полісів ОСЦПВ

Центр кібербезпеки Канади закликав бути готовими до кібератак, пов'язаних із РФ сил

Президента "Могилянки" оберуть у другому турі

У Львові пропонують перехід на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус

Денісова має намір відвідати Саакашвілі в лютому

У Києві ТРЦ River Mall евакуювали після повідомлення про мінування

Канада відправила до Чорного моря свій фрегат "Монреаль"

Російські найманці тричі обстріляли українські позиції на Донбасі з початку доби

У Києві затримали громадянина РФ, включеного до санкційного списку РНБО

Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА