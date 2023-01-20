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17:08 20.01.2023

Шмигаль: Щоб Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, необхідно багато сучасної зброї

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Шмигаль: Щоб Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, необхідно багато сучасної зброї

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що партнери України мають розуміння, що Україна потребує сучасного озброєння для перемоги у війні з РФ у 2023 році.

"Сьогодні відбувається засідання у форматі "Рамштайн", де обговорюють подальші кроки підтримки. Наші союзники розуміють, щоб Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, нам необхідно багато сучасної зброї", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр також нагадав, що 19 січня дев'ять європейських країн ухвалили "Талінську декларацію". Зокрема, Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та заходи військової підтримки України і запевнили, що підтримку буде продовжено.

"Багато з цих пакетів допомоги справді безпрецедентні та рекордні за весь час війни", - заявив глава уряду.

Крім того, Шмигаль зазначив, що США анонсували пакет військової допомоги в 2,5 млрд дол., також нові потужні постачання очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та Франції.

Теги: #війна #шмигаль

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