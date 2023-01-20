ППО, танки та систематичне постачання боєприпасів - основні пріоритети Ramstein-8, повідомили в Міноборони України

На засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувається у п'ятницю в Німеччині, Україна наголошуватиме на трьох основних пріоритетах, повідомили в Міноборони.

"Більше систем протиповітряної оборони; зброя для наступальних дій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичне постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння й техніки", - повідомило українське оборонне відомство у твіттері.

Як повідомлялося, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбувається восьме засідання контактної групи з питань оборони України за участю голів оборонних відомств близько 50 країн.