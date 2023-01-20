Події

13:02 20.01.2023

Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

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Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок у п'ятницю на засіданні контактної групи з оборони України в Рамштайні, закликав партнерів "діяти швидко".

За його словами, конфлікт полягає в тому, "в якому світі ми житимемо" і що "Кремль має програти".

"Ви сильні люди могутніх країн", - сказав він аудиторії. "Я закликаю вас до ухвалення таких рішень, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили. Вам під силу забезпечити артилерію та авіацію, які зруйнують терор. Вам під силу здобути перемогу", – заявив він.

Зеленський наголосив, що час і затягування війни допомагають Росії: "Час залишається зброєю Росії. Ми маємо пришвидшитися".

Він подякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна чекає на танки. "Сотні подяк – це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу дібрати слова замість засобів, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів", – сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #рамштайн

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