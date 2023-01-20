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11:23 20.01.2023

Російські окупанти почали шукати персонал на Запорізьку АЕС за оголошеннями

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Російські окупанти почали шукати персонал на Запорізьку АЕС за оголошеннями

Російські окупанти в умовах гострої нестачі персоналу на Запорізькій АЕС почали шукати вузькоспеціалізованих фахівців за оголошеннями, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Через кадровий голод на Запорізькій АЕС рашисти відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії". Своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які погодилися на співпрацю, критично мало", - зазначили в НАЕК.

При цьому уточнюється, що окупанти шукають персонал вузькоспеціалізованого атомного профілю: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, спеціалістів із ремонту реакторно-турбінного устаткування.

"Усі ці спеціальності потребують профільної освіти та досвіду, без яких просто не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі", - наголосили в "Енергоатомі".

Крім того, окупанти їздять по квартирах атомників, які залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати на свою російську фейкову компанію АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Як повідомлялося з посиланням на президента "Енергоатому" Петра Котіна, компанія має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою експлуатуючою організацією ЗАЕС концерну "Росатом".

"Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплатню. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у "Росатому", - сказав Котін.

За його інформацією, у місті-супутнику ЗАЕС в Енергодарі наразі перебуває трохи більше ніж 6 тисяч працівників, з яких не всі працюють на станції, багато хто залишається вдома. При цьому на станцію приходять приблизно 2,4-3 тис. людей, тоді як до окупації на ній працювало понад 11 тис. осіб.

Як пояснив президент компанії, російські загарбники не можуть замінити український персонал на своїх людей, тому змушені залишати його на роботі, незважаючи на відмови переходити на роботу в "Росатом".

"Ситуація у рашистів теж важка. Вони не можуть запустити станцію. Не можуть її нормально експлуатувати, тому що для цього потрібен персонал, навчений для роботи на тому обладнанні, яке встановлено на ЗАЕС. Вони намагаються підвезти свій персонал, але він нелегітимний, він не може виконувати ті функції, які виконує український персонал, а той відмовляється підписувати контракти, але вони змушені залишати його на роботі", - описав ситуацію голова "Енергоатому".

Теги: #заес #окупанти

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