СБУ знешкодила агентів РФ, які коригували ракетні удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала діючу агентурну мережу Головного управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ РФ) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі, повідомляє СБУ з посиланням на керівника Служби Василя Малюка.

У повідомленні спецслужби зазначається, що під час оперативних дій затримано сімох російських агентів.

"СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити - його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам РФ доведеться сповна відповісти за скоєне", - наголосив Малюк.

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

"Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - зазначається у повідомленні.

Наразі, як інформують у СБУ, перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО, а зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ РФ через резидента групи.

"Ним виявився громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору", - йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник утік у Росію, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ і за їхнім завданням створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків.

"Раніше група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року розпочала активну розвідувально-підривну діяльність проти України", - уточнюють у спецслужбі.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом, прокремлівську літературу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Спецоперацію з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.