Події

07:10 20.01.2023

РФ готується до прихованої мобілізації на тимчасово окупованих територіях Криму

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РФ готується до прихованої мобілізації на тимчасово окупованих територіях Криму

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим РФ готується до прихованої мобілізації, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації", - сказано у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

На тимчасово окупованій території противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на лікування своїх поранених військових.

Відомо, що у Новопскові Старобільського району Луганської області агресор розгорнув "польовий госпіталь" у приміщенні місцевого пологового будинку. За наявною інформацією, у т.зв. "шпиталі" лікують понад 300 військовослужбовців і найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 21 удару по районах зосередження ворога і 7 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові знищили 3 БПЛА типу Ланцет-3.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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