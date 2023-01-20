РФ готується до прихованої мобілізації на тимчасово окупованих територіях Криму

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим РФ готується до прихованої мобілізації, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації", - сказано у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

На тимчасово окупованій території противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на лікування своїх поранених військових.

Відомо, що у Новопскові Старобільського району Луганської області агресор розгорнув "польовий госпіталь" у приміщенні місцевого пологового будинку. За наявною інформацією, у т.зв. "шпиталі" лікують понад 300 військовослужбовців і найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 21 удару по районах зосередження ворога і 7 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові знищили 3 БПЛА типу Ланцет-3.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та боєприпасів противника.