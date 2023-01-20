За минулу добу ворог завдав 9 ракетних і 23 авіаційних ударів

Минулої доби російський агресор завдав 9 ракетних та 23 авіаційних ударів і здійснив понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

Наголошується, що "ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках. На куп'янському, лиманському, новопавлівському та херсонському – обороняється".

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з білоруссю навчань, росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.