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21:36 19.01.2023

Пропозиція відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, заявляють у Києві

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Пропозиція відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, заявляють у Києві

Пропозиція про поновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії та суперечить грузинському курсу на членство в Європейському союзі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Глава грузинської провладної партії виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. Він зробив таку заяву у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ РФ на адресу уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій Заходу проти Росії за її агресію проти України”, - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці.

У МЗС України наголосили, що Тбілісі та Москва "обмінюються реверансами на тлі безкарних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території".

"Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на членство у Європейському союзі", - заявили у відомстві.

Спікер також зазначив, що Україна завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, проте відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі спроб Росії знищити українців у геноцидній війні - політична підлість.

“Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії”, - наголосили у МЗС.

Раніше глава грузинської панівної партії "Грузинська мрія – демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

 

 

 

Теги: #рф #грузія #авіасполучення

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