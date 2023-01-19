У Харкові встановили індивідуальну модульну котельню на території однієї з лікарень

У Харкові на території однієї з лікарень встановили індивідуальну модульну котельню, яка працює на природному газі, повідомляється у пресрелізі "Регіональної газової компанії" (РГК) у четвер.

Згідно з ним, уже через тиждень після того, як на території однієї з лікарень Харкова агресор зруйнував котельню, замість неї встановили індивідуальну модульну, яка працює на природному газі.

"Загалом у Харкові вже встановлено та газифіковано 17 модульних котелень", - зазначено в документі.

Потужність нової котельні становить 6 МВт. Вона забезпечуватиме теплом усі корпуси медзакладу.

"Тепер лікарня не залежатиме від місцевої ТЕЦ, яка сильно постраждала від ворожих ракетних обстрілів на Новий рік", - зазначили в компанії.

За інформацією РГК, котельню встановлено зусиллями фахівців "Харківські теплові мережі" та "Харківміськгаз". Газовики проклали до неї мережу середнього тиску та встановили шафовий газорегулювальний пункт. Це обладнання було виготовлено лише за тиждень на заводі RGC Production, наголосили в РМК.

Також фахівці "Харківміськгазу" замінили зношене регулювальне обладнання сучасним і встановили нові прилади обліку газу.

"Згідно з інформацією тепломереж, у Харкові протягом 2023 року планується встановити ще 12 таких модульних котелень", – поінформували в компанії.