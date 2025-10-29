Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Дев’ять людей, у тому числі четверо дітей та троє медичних працівників, постраждали внаслідок обстрілу російських окупантів у середу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"29 жовтня 2025 року близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).