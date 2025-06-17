Інтерфакс-Україна
Події
11:30 17.06.2025

В Одесі через нічну атаку постраждала міська інфекційна лікарня

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В Одесі через нічну атаку постраждала міська інфекційна лікарня

Внаслідок нічної ворожої атаки постраждала міська інфекційна лікарня, один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі, в якому працював видатний хірург, анатом і педагог професор Микола Пирогов, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Внаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі - міська інфекційна лікарня. Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він у телеграмі у вівторок.

Труханов зазначив, що "на території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії національного значення, де працював професор Пирогов".

За словами Труханова, усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі.

 

Теги: #лікарня #одеса #обстріли

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