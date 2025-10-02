Інтерфакс-Україна
Медицина
19:20 02.10.2025

Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони  - Кличко

2 хв читати

Київська мерія виділила 20 млн грн для створення безбар’єрного середовища в лікарні Міноборони, де відновлюються поранені бійці. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу ще стільки ж коштів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з пораненими військовими.

"Відвідав один із лікувальних закладів Міністерства оборони. Минулого року на запит закладу столиця спрямувала з бюджету міста цій установі 10 млн грн на заходи зі створення безбар’єрного середовища. Цього року - теж уже 10 млн. Хоча це не комунальний заклад, а Міністерства оборони. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу на продовження створення безбар’єрного середовища ще 20 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на території лікарні Міноборони вже облаштували паркову зону, тротуари та під’їзні доріжки до корпусів.

"На території установи облаштували паркову зону, де відпочивають пораненні бійці; тротуари та під'їзні доріжки до корпусів. Встановили лави та урни.  Також заклад закупив матеріали для поточного ремонту приміщень. Планують тут і облаштування тротуарів із тактильною плиткою", - зазначив Віталій Кличко. 

Він також поспілкувався з пораненими військовими, які лікуються у закладі, та вручив медаль "Честь. Слава. Держава"  колишньому працівнику КП "Київпастранс", нині сержанту 111-ї окремої бригади ТРО Олександру Олєщенку.

“Він добровольцем пішов захищати Україну.  Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Більше 2-х років перебував у російському полоні. Був звільнений у червні цього року. Зараз з пораненням ніг перебуває на лікуванні. Київ і надалі робитиме усе можливе, щоб підтримувати наших захисників на передовій та допомагати тим військовим, які повернулися з фронту. А саме - в лікуванні, реабілітації, інтеграції бійців в мирне життя", - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, в ЗСУ на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Зокрема, за програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Крім того, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб надає повний супровід військових та їхніх родин - від юридичної та психологічної підтримки до допомоги з працевлаштуванням та навчанням.

 

Теги: #київ #міноборони #лікарня #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

20:30 02.10.2025
Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

17:50 02.10.2025
"ДТЕК" у вересні повернув електропостачання понад 424 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві після обстрілів

"ДТЕК" у вересні повернув електропостачання понад 424 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві після обстрілів

15:57 02.10.2025
Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

13:55 02.10.2025
ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

09:52 02.10.2025
Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

16:50 01.10.2025
Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

11:40 01.10.2025
Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

09:46 01.10.2025
Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові

Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

Кабмін розширив перелік ліків, які можуть продаватися в сільських ФАПах

Кабмін об'єднав інститути серцево-судинної хірургії ім.Амосова та спадкової патології НАМНУ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Фармкомпанія "Дарниця" поскаржилася до АМКУ на дії 5-ти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів

Витрати на охорону здоров'я в проєкті держбюджету-2026 збільшено на 38,2 млрд грн - Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА