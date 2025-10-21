Лікарні Чернігівщини продовжують роботу попри перебої з електрикою – ОВА

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Лікарні Чернігівщини, попри відсутність світла, продовжують працювати, повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Резервне живлення є. Генератори – працюють. Є і запас пального. Важливо, що пацієнти та медперсонал – з теплом", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ситуацію на місці проінспектувала заступниця голови ОВА Жанна Шерстюк. Вона відвідала низку медичних закладів, зокрема, дитячу обласну лікарню, куди якраз повертають тепло. Центральний корпус уже опалюється, працюють над тим, щоб підʼєднати і решту.

"Лікарі і маленькі пацієнти кажуть: у палатах – тепло. Працює модульна дизельна котельня. Також лікарня забезпечена генераторами – один із них підтримує роботу кисневої станції. Наші медзаклади працюють. І це головне", – резюмував Чаус.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігіську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт, повідомив очільник ОВА Вячеслав Чаус.

"Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, 2 балістичні ракети. Є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району", – написав він у Телеграм.

В результаті атаки без світла залишилися Чернігів і північні громади області, критична інфраструктура переведена живлення від генераторів, в області розгорнуто понад 260 пунктів незламності.