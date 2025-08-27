Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Український Червоний Хрест (УЧХ) передав Запорізькій обласній клінічній лікарні реабілітаційне обладнання.

“У межах підписання меморандуму про співпрацю між напрямом фізичної та психічної реабілітації Запорізької обласної організації Українського Червоного Хреста та КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня"… було передано сучасне обладнання для реабілітації пацієнтів”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Серед переданих засобів: пристрої для захоплення предметів, допоміжні засоби для одягання, ортези для підтримки стопи, спеціальні табурети та сходинки для ванни, бандажі для руки, еластичні бинти та інші необхідні речі.

Це обладнання допоможе у щоденній реабілітації та відновленні людям із порушеннями рухових функцій, після перенесених захворювань, травм чи операцій.