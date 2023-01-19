Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України

Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, два з них - два по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, та 15 авіаційних ударів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Крім того, здійснено понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

"Утім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь", - зазначають у Генштабі.

Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області, Попівки - Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Майданчика, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське.

На херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

"Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених із числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області", - повідомляє Генштаб.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 6 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники й артилеристи уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.