Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен подякував голові коаліційного уряду країни за рішення про передачу Україні САУ Ceasar, заявивши, що він є серйозним зміцненням обороноздатності української армії.

"Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу Україні гаубиці "Цезар". Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з України та наблизити нашу спільну перемогу", - написав Зеленський в твіттері.