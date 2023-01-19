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19:11 19.01.2023

Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

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Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен подякував голові коаліційного уряду країни за рішення про передачу Україні САУ Ceasar, заявивши, що він є серйозним зміцненням обороноздатності української армії.

"Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу Україні гаубиці "Цезар". Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з України та наблизити нашу спільну перемогу", - написав Зеленський в твіттері.

 

 

 

Теги: #президент #данія #подяка

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