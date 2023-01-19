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18:03 19.01.2023

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

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Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

Європейський Союз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Ви хочете покласти край цій агресивній війні, і ЄС поділяє з вами цю мету. Тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо мирного плану з 10 пунктів", - сказав Мішель на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Він наголосив, що днями на саміті Україна-ЄС обговорюватимуться всі напрями підтримки Європейським Союзом України і в її мужньому спротиві Росії, і на її шляху до Європейського Союзу.

Мішель нагадав, що в червні минулого року Європейська Комісія надала Україні статус кандидата в члени ЄС.

"Тож питання про членство в ЄС вирішено. Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна. І ми маємо докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше втілити цю обіцянку", - зазначив президент Європейської Ради.

Мішель наголосив, що Європейський Союз допомагав і готовий надалі надавати допомогу Україні.

За його словами, наразі ЄС мобілізував 11 млрд євро на військову підтримку (через Європейський фонд миру та держави-члени ЄС), тренує 15000 українських військовослужбовців (через військову навчальну місію ЄС).

"Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними. Вам потрібно більше. Більше ЗРК, більше далекобійних ракет і боєприпасів і, насамперед, потрібні танки. Зараз. І ми також підтримуємо вас на міжнародному рівні, за межами України. Ми робимо все, щоб ізолювати Росію. ЄС ухвалив дев'ять пакетів жорстких санкцій, і це ще не кінець. Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб заручитися найширшою міжнародною підтримкою вашої країни. В Африці, Азії, Китаї та Латинській Америці на кожній зустрічі з іноземними лідерами підтримка вашої країни є першим питанням, яке ми порушуємо", - розповів Мішель.

Він зазначив, що шкода, завдана Росією Україні, має бути компенсована, а винні в агресії проти України повинні відповісти за це.

"Ми заморозили понад 300 млрд євро російських активів. Я твердо переконаний, що вони повинні й будуть використані для відновлення України. Зрештою, всі без винятку винні мають відповісти і відповідатимуть за неї", - вважає президент Європейської Ради.

"Запускаючи ракети по Україні, Росія запускає ракети по всьому, в що вірить Європейський Союз... Сьогодні я приїхав в Україну, щоб сказати вам: "Ми всі українці". З першого дня нападу Росії європейці зрозуміли, що це більше, ніж напад на Україну. Це атака на всіх нас - наші загальноєвропейські цінності, нашу європейську безпеку, нашу спільну європейську мрію", - зазначив Мішель.

На думку президента Європейської Ради, війна, розв'язана Росією, - це стратегія систематичної руйнації, щоб змусити Україну підкоритися та стати васальною державою.

"Це приречено на провал. І це не вдасться. Україна непорушна, українці єдині, стійкі, хоробрі й по праву горді... З першого дня Росія помилилася. Розвалу України не було і не буде. ЄС більш згуртований, ніж будь-коли. І наші трансатлантичні зв'язки тісніші, ніж будь-коли", - наголосив Мішель.

Теги: #мирний_план #мішель

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